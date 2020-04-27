NVIDIA пришлось немного доплатить за Mellanox
На сайте NVIDIA сегодня появился официальный пресс-релиз, сообщающий о заключении сделки с израильской компанией Mellanox Technologies по приобретению её активов за $7 млрд. Либо составители текста решили округлить сумму, либо NVIDIA доплатила около $100 млн относительно цены, которая оговаривалась в марте прошлого года.
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рекламаКак интеграция между компаниями будет осуществляться на операционном уровне, не уточняется, но основатель Mellanox Technologies выразил готовность выводить продукцию NVIDIA на рынки своей компании, а также участвовать в симметричном процессе. Mellanox разрабатывает скоростные сетевые интерфейсы, которые помогут NVIDIA укрепить позиции в серверном сегменте. Предполагается, что сделка будет финансироваться преимущественно собственными средствами NVIDIA, без серьёзных целевых заимствований.
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