Американский энтузиаст Ironbrillopad в последние недели перед выходом Core i9-10900K решил выяснить, на что способен его восьмиядерный предшественник. Центральный процессор Core i9-9900K был разогнан оверклокером до 7335 МГц при помощи жидкого азота, хотя в этом режиме и сохранил активность всего трёх ядер без Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, Ironbrillopad

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Этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место в модельном зачёте SuperPI 1M с результатом 4,813 секунды. В общем зачёте этот результат соответствует четвёртому месту, что тоже не так плохо. Автор использовал материнскую плату Asus ROG Maximus XI Gene на базе набора логики Intel Z390.