Core i9-9900K на частоте 7335 МГц взял серебро в SuperPI 1M
Американский энтузиаст Ironbrillopad в последние недели перед выходом Core i9-10900K решил выяснить, на что способен его восьмиядерный предшественник. Центральный процессор Core i9-9900K был разогнан оверклокером до 7335 МГц при помощи жидкого азота, хотя в этом режиме и сохранил активность всего трёх ядер без Hyper-Threading.
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рекламаЭтого оказалось достаточно, чтобы занять второе место в модельном зачёте SuperPI 1M с результатом 4,813 секунды. В общем зачёте этот результат соответствует четвёртому месту, что тоже не так плохо. Автор использовал материнскую плату Asus ROG Maximus XI Gene на базе набора логики Intel Z390.
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