Опубликованный Intel квартальный отчёт по форме 10-Q позволяет понять, как изменились расходы на исследования и разработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение расходов на НИОКР в абсолютном выражении было незначительным – всего на $57 млн, но значение имеет и удельная величина.

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Источник изображения: Intel

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Если год назад Intel тратила на разработки и исследования 20,7% своей совокупной выручки, то теперь эта доля не превышает 16,5%. Удивляться тут нечему – выручка Intel за год успела подрасти, высокий спрос на серверные компоненты и ноутбуки поднял её относительно сезонных тенденций. Снижению расходов способствовал отказ Intel от разработки модемов для смартфонов с поддержкой 5G – этот бизнес перешёл под крыло Apple в прошлом году. Были увеличены расходы на разработки в сегменте ПК и «бизнеса вокруг данных», к которому относится и серверный сегмент. Дополнительных средств потребовало освоение новых техпроцессов, с ростом прибыли увеличились и премии, выплачиваемые специалистам, вовлечённым в процесс разработки технологий и продуктов.