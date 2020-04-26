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Lian Li улучшила кабели для блоков питания с RGB-подсветкой

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Два года назад компания Lain Li осквернила чувства хранителей традиционных ценностей выпуском кабелей питания Strimer с RGB-подсветкой, но этим дело не ограничивается. Представленные ещё в начале года кабели серии Strimer Plus начинают поступать в продажу.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Если рассматривать удлинительный кабель с 24 контактами для подключения материнской платы к блоку питания, то он обзавёлся 120 светодиодами, более яркими и подразумевающими индивидуальное управление. Фирменный блок управления хранит в памяти 18 динамических визуальных эффектов. Кроме того, допускается синхронизация с функциями управления подсветкой материнских плат.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Одновременно обновилась версия кабеля для подключения видеокарт к блоку питания, она оснащается парой восьмиконтактных разъёмов (6 + 2) и 108 светодиодами. В немецкой рознице такой вариант Strimer Plus предлагается за сумму около 40 евро, версия для материнской платы оценивается почти в 60 евро. Возможности новых аксессуаров лучше всего демонстрируются видеороликом:

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Источник видео: Lian Li, YouTube

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rgb-подсветка lian li аксессуары
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