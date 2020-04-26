Lian Li улучшила кабели для блоков питания с RGB-подсветкой
Два года назад компания Lain Li осквернила чувства хранителей традиционных ценностей выпуском кабелей питания Strimer с RGB-подсветкой, но этим дело не ограничивается. Представленные ещё в начале года кабели серии Strimer Plus начинают поступать в продажу.
реклама
рекламаЕсли рассматривать удлинительный кабель с 24 контактами для подключения материнской платы к блоку питания, то он обзавёлся 120 светодиодами, более яркими и подразумевающими индивидуальное управление. Фирменный блок управления хранит в памяти 18 динамических визуальных эффектов. Кроме того, допускается синхронизация с функциями управления подсветкой материнских плат.
реклама
Одновременно обновилась версия кабеля для подключения видеокарт к блоку питания, она оснащается парой восьмиконтактных разъёмов (6 + 2) и 108 светодиодами. В немецкой рознице такой вариант Strimer Plus предлагается за сумму около 40 евро, версия для материнской платы оценивается почти в 60 евро. Возможности новых аксессуаров лучше всего демонстрируются видеороликом:
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила