Глава Apple рассчитывает на быстрое восстановление экономики после пандемии
Компании Apple в прежние времена удавалось лоббировать свои интересы на уровне властей США, поскольку Тим Кук (Time Cook) не стесняется напрямую обращаться к Дональду Трампу (Donald Trump) по ключевым проблемам бизнеса. Если верить изданию CNBC, недавно у них состоялся разговор, в ходе которого Тим Кук выразил надежду на так называемую V-образную динамику экономического кризиса, порождённого пандемией.
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рекламаДругими словами, за резким спадом макроэкономики последует симметрично резкий её подъём. Примечательно, что на эти слова Кука ссылается Дональд Трамп, а не их непосредственный автор. Компания Apple подобные цитаты обычно не комментирует, хотя президент США уже не первый раз ссылается на содержание частных бесед с Тимом Куком в своих публичных высказываниях. Близится квартальный отчёт Apple, соответствующие заявления и прогнозы руководство компании сможет сделать на отчётном мероприятии.
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