Корпорация Intel достаточно оперативно опубликовала квартальный отчёт по форме 10-Q, поэтому изучать итоги первого квартала мы можем продолжить уже по этому содержательному, но нудному документу. О динамике изменения спроса на ноутбуки в первом квартале уже отмечалось во время выступления представителей Intel. Объёмы реализации компонентов выросли на 22% по сравнению с прошлым годом, выручка выросла на 19%.

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Источник изображения: Intel

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В тексте отчёта по форме 10-Q конкретизируется сумма выручки, полученная Intel в первом квартале от реализации компонентов для ноутбуков. Она составила $5,86 млрд, что примерно соответствует 29,5% совокупной выручки компании. В настольном сегменте выручка мало того, что снизилась, так и по абсолютному значению не превысила $2,84 млрд. По сути, от реализации компонентов для ноутбуков Intel выручает в два с лишним раза больше средств, чем в настольном сегменте. И для тех, кто не зациклен на «старом добром десктопе», это уже давно не новость.

Интересен и другой момент – Intel отдельной строкой указывает выручку на планшетном направлении и от оказываемых клиентам услуг. Такая странная комбинация видов деятельности в совокупности принесла компании в первом квартале $15 млн, но это на 25% больше, чем годом ранее. Судить о том, что вырос спрос на процессоры для планшетов на основе процессоров Intel, преждевременно, хотя компания TSMC этот фактор в своём квартальном отчёте упоминала открыто.