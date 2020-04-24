Надейся и жди: NVIDIA готовится перейти на 5-нм техпроцесс
Самой важной и недостающей деталькой конструктора, если следовать метафорическим традициям сценаристов студии Disney, в случае с недавней публикацией на страницах DigiTimes была информация о намерениях NVIDIA воспользоваться услугами TSMC по выпуску 5-нм продукции. Об этом поведал сайт Tom’s Hardware Guide, расщедрившийся на платную подписку тайваньского издания.
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реклама«Новость из вторых рук» не поясняет, когда появятся первые 5-нм продукты NVIDIA, и какому классу решений они будут относиться. Нельзя исключать, что передовой техпроцесс первыми освоят ускорители вычислений, для которых критична площадь кристалла и его себестоимость. В отношении процессоров Tegra подобные подозрения пока формировать рано – они должны будут перейти на 8-нм технологию в исполнении Samsung.
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