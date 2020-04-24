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Процессоры AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 имеют важные различия в компоновке

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Анонсированные недавно процессоры AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X имеют специфические различия в компоновке ядер и кеш-памяти, как поясняет Tech Blaze. Другими словами, всё не сводится к разным тактовым частотам, как может показаться при первом взгляде на характеристики процессоров.

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Источник изображения: Tech Blaze

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У старшего Ryzen 3 3300X все четыре активных ядра расположены в одном комплексе CCX, второй комплекс физически присутствует на кристалле, но не задействован. Такая формула условно описывается как «4 + 0» ядра. Соответственно, все четыре ядра имеют равноправный доступ к 16 Мбайт кеша третьего уровня, да и задержки при передаче информации между ядрами ниже, чем в случае с Ryzen 3 3100.

Последний разделяет ядра между двумя комплексами CCX по формуле «2 + 2 ядра». Кеш-память третьего уровня с точки зрения доступа поделена на два сегмента по 8 Мбайт. Всё это увеличивает задержки при интенсивной работе с данными, поэтому Ryzen 3 3100 при равных с Ryzen 3 3300X частотах может уступать последнему в быстродействии.

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