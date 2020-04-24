Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel не собирается задерживать инвестиции в освоение новых техпроцессов

2
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

На квартальной отчётной конференции руководство Intel вынуждено было признать, что часть капитальных затрат в условиях пандемии смещается на более поздний срок, задержка может составлять от четырёх до шести недель.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

При этом особо подчёркивается, что расходы на освоение 10-нм, 7-нм и 5-нм технологии будут реализованы в полном соответствии с намеченным ранее графиком. То есть, кризис и пандемия на эти направления деятельности Intel повлиять не должны. Глава компании напомнил, что в рамках 7-нм технологии производитель намерен вернуться к прежнему шагу смены литографических технологий – один раз в два или два с половиной года. Массовый выпуск 7-нм ускорителей вычислений Ponte Vecchio должен начаться в четвёртом квартале 2021 года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel финансы литографическое производство полупроводники
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel не собирается задерживать инвестиции в освоение новых техпроцессов
2
Запасы Intel Tiger Lake оказались в два раза выше, чем у Ice Lake год назад
2
Intel увеличила выручку на 23% по сравнению с прошлым годом
9
Наборы логики Intel H470, B460 и H410 засветились в базе данных ЕЭК
4
Цены на память на рынке моментальных сделок начали снижаться
+
Рост заказов AMD и NVIDIA окажет поддержку TSMC в этом полугодии
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
36
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
66
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
65
Выясняем преимущества Linux перед Windows. Часть 2
134
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
18
Красивые белые видеокарты KFA2 (Galax), которые еще пока можно купить - Gamer, WTF, HOF и другие
22
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
18
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
28

Сейчас обсуждают

Сергей Некрасов
10:39
Когда этого писаку уже попросят отсюда на выход? Вбейте на ютубе "Какая частота памяти нужна играм... или тайминги?" вот как должен выглядеть подобный материал, а мастеру exel хоть ссы в глаза, все ро...
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
N1ghtwish
10:38
Ему бы сначала Sandybridge на воздухе обойти :)
Знаменитый овекрлокер Der8auer разогнал 8-ядерный процессор AMD FX-8350 до 8 127 МГц, но всё равно остался позади бюджетного Ryzen 5 2600X в одноядерном тесте
mimigen
10:37
Если не обделался и говно не упомянул, то уже внятно высказать собственную мысль и поделиться мнением невозможно. Эх!
Геймерский Intel Core i7-7700K с трудом обошёл новый AMD Ryzen 3 3300X стоимостью 130 долларов в Cinebench R15
N1ghtwish
10:34
Кукуруза! i5-2500K@4.95Ghz на воздухе больше набирает
Знаменитый овекрлокер Der8auer разогнал 8-ядерный процессор AMD FX-8350 до 8 127 МГц, но всё равно остался позади бюджетного Ryzen 5 2600X в одноядерном тесте
Оксиминог
10:33
А так у тебя печка вега вот почему ты ее защищаешь.Я могу длсс включить он с каждым разом лучше.У тебя даже лучей нет в 2020
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Motor Head
10:32
Маразм крепчал ... стриксы, роги, туф теперь еще и про арт . Маркетологи делают видимость работы.
ASUS показала коллаж из материнских плат серии ProArt на чипсете Intel Z490
ffe
10:31
Ну да, прозвонить две ноги на кодеке эт прям глубокое погружение. А чекнуть и почистить контакты разъема вообще прыжок в бездну.
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
Каа
10:31
Но техпроцессы обещают задерживаться у Интел несмотря на инвестиции... видать налево идут денюжки...
Intel не собирается задерживать инвестиции в освоение новых техпроцессов
Arsaq
10:30
Типичный пример человека с пустой головой которые вообще не имеет понятие о продукции.
Геймерский Intel Core i7-7700K с трудом обошёл новый AMD Ryzen 3 3300X стоимостью 130 долларов в Cinebench R15
ExtenZ
10:29
Ой все!
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем