На квартальной отчётной конференции руководство Intel вынуждено было признать, что часть капитальных затрат в условиях пандемии смещается на более поздний срок, задержка может составлять от четырёх до шести недель.

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Источник изображения: Intel

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При этом особо подчёркивается, что расходы на освоение 10-нм, 7-нм и 5-нм технологии будут реализованы в полном соответствии с намеченным ранее графиком. То есть, кризис и пандемия на эти направления деятельности Intel повлиять не должны. Глава компании напомнил, что в рамках 7-нм технологии производитель намерен вернуться к прежнему шагу смены литографических технологий – один раз в два или два с половиной года. Массовый выпуск 7-нм ускорителей вычислений Ponte Vecchio должен начаться в четвёртом квартале 2021 года.