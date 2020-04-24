Квартальное мероприятие Intel позволило руководству компании в очередной раз открыто рассказать о состоянии дел с освоением 10-нм техпроцесса. Генеральный директор Роберт Суон (Robert Swan) более не стал напоминать о намерениях компании вывести на рынок в этом году девять новых 10-нм продуктов, он просто сослался на появление в производственной программе компонентов для базовых станций сетей 5G семейства Snow Ridge, а также мобильных процессоров Tiger Lake, выход которых на рынок намечен на середину года.

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Источник изображения: Intel

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Объёмы выпуска 10-нм процессоров увеличиваются с опережением графика, как поясняют представители Intel. Даже складской резерв 10-нм процессоров Tiger Lake, сформированный в преддверии начала производства ноутбуков на их основе, сейчас в два раза выше, чем был год назад при подготовке к производству ноутбуков на основе 10-нм процессоров Ice Lake. К концу года ассортимент ноутбуков на базе Tiger Lake будет превышать 50 моделей.

В четвёртом квартале на рынок выйдут 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP. Ну, а присутствие 10-нм продуктов в сегменте компонентов для базовых станций сетей 5G позволяет Intel рассчитывать на получение лидирующих позиций в сегменте уже в 2021 году, на год раньше запланированного ранее срока.

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Подобные успехи не позволяют финансовому директору Intel Джорджу Дэвису (George Davis) утверждать, что в текущем году компания начнёт выпускать больше 10-нм продуктов, чем 14-нм. И это если не учитывать возможное влияние пандемии коронавируса, которое может усложнить ситуацию.