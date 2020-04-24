Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Запасы Intel Tiger Lake оказались в два раза выше, чем у Ice Lake год назад

1
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Квартальное мероприятие Intel позволило руководству компании в очередной раз открыто рассказать о состоянии дел с освоением 10-нм техпроцесса. Генеральный директор Роберт Суон (Robert Swan) более не стал напоминать о намерениях компании вывести на рынок в этом году девять новых 10-нм продуктов, он просто сослался на появление в производственной программе компонентов для базовых станций сетей 5G семейства Snow Ridge, а также мобильных процессоров Tiger Lake, выход которых на рынок намечен на середину года.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Объёмы выпуска 10-нм процессоров увеличиваются с опережением графика, как поясняют представители Intel. Даже складской резерв 10-нм процессоров Tiger Lake, сформированный в преддверии начала производства ноутбуков на их основе, сейчас в два раза выше, чем был год назад при подготовке к производству ноутбуков на основе 10-нм процессоров Ice Lake. К концу года ассортимент ноутбуков на базе Tiger Lake будет превышать 50 моделей.

В четвёртом квартале на рынок выйдут 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP. Ну, а присутствие 10-нм продуктов в сегменте компонентов для базовых станций сетей 5G позволяет Intel рассчитывать на получение лидирующих позиций в сегменте уже в 2021 году, на год раньше запланированного ранее срока.

реклама

Подобные успехи не позволяют финансовому директору Intel Джорджу Дэвису (George Davis) утверждать, что в текущем году компания начнёт выпускать больше 10-нм продуктов, чем 14-нм. И это если не учитывать возможное влияние пандемии коронавируса, которое может усложнить ситуацию.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel литографическое производство tiger lake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Запасы Intel Tiger Lake оказались в два раза выше, чем у Ice Lake год назад
1
Intel увеличила выручку на 23% по сравнению с прошлым годом
5
Наборы логики Intel H470, B460 и H410 засветились в базе данных ЕЭК
4
Цены на память на рынке моментальных сделок начали снижаться
+
Рост заказов AMD и NVIDIA окажет поддержку TSMC в этом полугодии
+
Китайское представительство Intel связывает с местным рынком большие надежды
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
36
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
66
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
63
Выясняем преимущества Linux перед Windows. Часть 2
132
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
13
Красивые белые видеокарты KFA2 (Galax), которые еще пока можно купить - Gamer, WTF, HOF и другие
22
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
17
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
1

Сейчас обсуждают

Victor91rus
09:37
Когда же переведутся тупые писаки? Неужели в 2020 так трудно понять, что тест влияния частоты нужно проводить с ОДИНАКОВЫМИ таймингами. В итоге автор провел тест-мусор, сам ничего не понял и других н...
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
Оксиминог
09:36
Все твои коменты это рандомный бред,ведь клиника это менять твой проц 1700 райзен на 3900х так и не раскрыв потенцевал
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Оксиминог
09:35
владельцы райзена 3 раза уже поменяли
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
ShadowTM
09:35
Это называется ремиссия)
Intel увеличила выручку на 23% по сравнению с прошлым годом
nonses84
09:34
Самсунг такой гнусмас. Давно уже не беру их телефоны и людям не советую, а теперь в двойне не буду советовать 🤣
Samsung: проблемы с автофокусом в Galaxy S20 Ultra нельзя исправить обновлением ПО
corsi
09:33
Для акционеров и так все понятно на бирже - после позитивного отчета акции упали на $5, прогнозы на вторую половину года негативные.
Intel увеличила выручку на 23% по сравнению с прошлым годом
Оксиминог
09:32
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/metro-exodus-sam-s-story-test-gpu-cpu
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Оксиминог
09:31
Так ты везде бегаешь со своим 3900х и мыльным фулл хд монитором,видишь ты ведь не сдержался и порвался,конечно тут амд стадо и ты будешь бегать с рандомными комментариями подлизывая своим форумным хоз...
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Ляд
09:31
Ещё один "праздничный" отчёт для акционеров - дела у интел лучше всех. Вовсе рынок настолок не пpocpaли, и в серверном сегменте ни разу ни подвинулись. Не, ну красота сплошная в делах! :)
Запасы Intel Tiger Lake оказались в два раза выше, чем у Ice Lake год назад
Оксиминог
09:29
И 2070 разгонят она будет быстрее ты тоже лс отключил
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем