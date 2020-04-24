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Intel увеличила выручку на 23% по сравнению с прошлым годом

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Квартальный отчёт Intel не баловал сенсациями, но позволил подтвердить наличие на рынке тенденций, о которых говорили другие компании с момента начала пандемии. Перевод сотрудников корпораций на удалённую работу потребовал от клиентов Intel расширения серверных мощностей и увеличения парка ноутбуков.

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Источник изображения: Intel

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Совокупная выручка компании за первый квартал увеличилась на 23% до $19,8 млрд, но это если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а тогда на рынок влияли совсем другие сезонные тенденции. Вообще, судя по тону представителей Intel на квартальном мероприятии, компании сильно помогло то обстоятельство, что она заранее была вынуждена увеличивать объёмы производства процессоров в рамках долгосрочной борьбы с дефицитом.

На направлении центров обработки данных выручка Intel выросла на 43% до $7 млрд. По словам представителей компании, на 70% её определяли клиенты в облачном сегменте и секторе телекоммуникаций. Это вполне перекликается с текущей тенденцией роста затрат корпораций на развитие облачной инфраструктуры в условиях пандемии. Intel считает, что высокий спрос на серверные компоненты сохранится до конца года, но правительственные расходы на подобные нужды сократятся во втором полугодии.

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Впервые в прошедшем квартале доля выручки Intel от так называемых Data-Centric видов деятельности достигла 51%. Классический бизнес, связанный с персональными компьютерами, увеличил выручку на 14% до $9,8 млрд. Если учитывать весь сегмент ПК, то количество отгруженных компонентов за первый квартал увеличилось на 13%, чисто в сегменте ноутбуков – на 22%. По настольным компонентам наблюдалось снижение поставок на 4%, хотя средняя цена реализации традиционно выросла на 4%. Зато средняя цена процессора для ноутбука снизилась на 3%, поскольку для удалённой работы нужны модели попроще.

Высокий спрос на ноутбуки сохранится до середины года, по мнению руководства Intel, а во втором полугодии его неизбежно подорвёт экономический кризис. В серверном сегменте компания нарастила объёмы поставок процессоров на 27%, их средняя цена реализации выросла на 13%. Ожидается, что во втором полугодии спрос на серверные процессоры Intel снижаться не будет. Компания даже рассчитывает укрепить свои рыночные позиции, никак не упоминая в этом контексте предстоящий дебют 7-нм процессоров AMD EPYC поколения Milan.

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