Рост заказов AMD и NVIDIA окажет поддержку TSMC в этом полугодии
Компания TSMC при оглашении результатов квартала отмечала, что не видит причин для уменьшения количества заказов на второй квартал, и ресурс DigiTimes называет одну из причин подобной уверенности. Источник поясняет, что в первом полугодии количество заказов с коротким сроком исполнения увеличится по инициативе компаний AMD и NVIDIA.
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рекламаЧто это будут за заказы, не конкретизируется, но даже существующие продукты обеих марок продолжают пользоваться повышенным спросом, не говоря уже о возможности выхода новых. Во всяком случае, даже при наличии готовности AMD и NVIDIA представить новые видеокарты во втором полугодии, заказы на производство графических процессоров нового поколения необходимо формировать уже сейчас. AMD целиком и полностью зависит от TSMC в вопросе выпуска 7-нм продуктов, спектр которых неумолимо расширяется – во втором полугодии, как минимум, должны выйти новые серверные процессоры AMD Milan с архитектурой Zen 3, до конца года к ним могут присоединиться потребительские версии процессоров нового поколения, а также первые графические решения с архитектурой RDNA 2 (Navi 2X). Не исключено, что припасла какие-то новинки и NVIDIA.
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