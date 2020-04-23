Компания TSMC при оглашении результатов квартала отмечала, что не видит причин для уменьшения количества заказов на второй квартал, и ресурс DigiTimes называет одну из причин подобной уверенности. Источник поясняет, что в первом полугодии количество заказов с коротким сроком исполнения увеличится по инициативе компаний AMD и NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

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Что это будут за заказы, не конкретизируется, но даже существующие продукты обеих марок продолжают пользоваться повышенным спросом, не говоря уже о возможности выхода новых. Во всяком случае, даже при наличии готовности AMD и NVIDIA представить новые видеокарты во втором полугодии, заказы на производство графических процессоров нового поколения необходимо формировать уже сейчас. AMD целиком и полностью зависит от TSMC в вопросе выпуска 7-нм продуктов, спектр которых неумолимо расширяется – во втором полугодии, как минимум, должны выйти новые серверные процессоры AMD Milan с архитектурой Zen 3, до конца года к ним могут присоединиться потребительские версии процессоров нового поколения, а также первые графические решения с архитектурой RDNA 2 (Navi 2X). Не исключено, что припасла какие-то новинки и NVIDIA.