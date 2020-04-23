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Настольный вариант AMD Renoir ограничился скромным TDP

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Известный исследователь _rogame обнаружил в базе данных одного популярного бенчмарка упоминания о результатах тестирования необычного процессора AMD со встроенной графикой, который работал на частоте 3.0 ГГц, использовал память DDR4-3200, а частота графической части достигала 1.2 ГГц.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Производительность процессора была выше, чем у мобильных Ryzen 7 4700U или Ryzen 5 4600U, а вот графика уступила 6-секционному варианту Radeon Vega. Автор находки предполагает, что в тестировании принимал участие настольный вариант Renoir серии GE со сниженным до 35 Вт уровнем TDP. В сегменте встраиваемых решений шанс появиться у подобного процессора сохраняется. Массовому рынку же будут адресованы процессоры Vermeer с более прогрессивной архитектурой, но их анонс ожидается не ранее осени.

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amd apu renoir ryzen 4000
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