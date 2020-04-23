Настольный вариант AMD Renoir ограничился скромным TDP
Известный исследователь _rogame обнаружил в базе данных одного популярного бенчмарка упоминания о результатах тестирования необычного процессора AMD со встроенной графикой, который работал на частоте 3.0 ГГц, использовал память DDR4-3200, а частота графической части достигала 1.2 ГГц.
реклама
рекламаПроизводительность процессора была выше, чем у мобильных Ryzen 7 4700U или Ryzen 5 4600U, а вот графика уступила 6-секционному варианту Radeon Vega. Автор находки предполагает, что в тестировании принимал участие настольный вариант Renoir серии GE со сниженным до 35 Вт уровнем TDP. В сегменте встраиваемых решений шанс появиться у подобного процессора сохраняется. Массовому рынку же будут адресованы процессоры Vermeer с более прогрессивной архитектурой, но их анонс ожидается не ранее осени.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила