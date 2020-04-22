Анонс процессоров в исполнении LGA 1200 и совместимых с ними материнских плат настолько близок, что австрийская компания Noctua решила открыто обсудить с владельцами своих систем охлаждения вопросы совместимости креплений. Действует общее правило, согласно которому предназначенные для LGA 1151 системы охлаждения можно будет установить на LGA 1200 без какой-либо адаптации.

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Источник изображения: Noctua

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Часть охладителей Noctua совместима с LGA 1200 изначально, другие могут быть оснащены креплениями NM-i3 (LGA 775 и LGA 1366) или NM-i115x. Кому-то последний адаптер полагается бесплатно при наличии доказательств владения соответствующим кулером Noctua и материнской платой с нужным типом разъёма.

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Источник изображения: Noctua

Нашлись и те, кому бесплатный набор креплений NM-i115x не положен, но некоторые специализированные системы охлаждения для процессоров AMD не могут быть адаптированы к работе на LGA 1200 никаким образом. В остальном же у продукции Noctua в плане совместимости с новым разъёмом всё достаточно благополучно.