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Сентябрьская выставка IFA 2020 вынуждена изменить форму проведения

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Июньское мероприятие Computex 2020 организаторы на Тайване решили перенести на конец сентября, но и такие сроки не могут гарантировать возможности проведения крупных отраслевых выставок в традиционном формате. Проходящая в начале февраля в Берлине выставка IFA со своей странице в Twitter сообщает о предстоящем изменении формы проведения.

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Источник изображения: Twitter, IFA Berlin

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Власти Берлина ввели запрет на проведение мероприятий с численностью присутствующих более 5000 человек до 24 октября текущего года. Организаторы IFA 2020 не поясняют, как в результате этого видоизменится мероприятие, но обещают реализовать инновационную концепцию, не перенося выставку на следующий год.

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