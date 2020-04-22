Июньское мероприятие Computex 2020 организаторы на Тайване решили перенести на конец сентября, но и такие сроки не могут гарантировать возможности проведения крупных отраслевых выставок в традиционном формате. Проходящая в начале февраля в Берлине выставка IFA со своей странице в Twitter сообщает о предстоящем изменении формы проведения.

реклама

Источник изображения: Twitter, IFA Berlin

реклама

Власти Берлина ввели запрет на проведение мероприятий с численностью присутствующих более 5000 человек до 24 октября текущего года. Организаторы IFA 2020 не поясняют, как в результате этого видоизменится мероприятие, но обещают реализовать инновационную концепцию, не перенося выставку на следующий год.