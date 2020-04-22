После выступления финансового директора в начале марта отраслевые аналитики начали предрекать рост выручки NVIDIA из-за спроса на игровые компоненты и сервисы, а также на растущую потребность в серверной инфраструктуре для организации дистанционной работы и обучения. Теперь со страниц Seeking Alpha специалисты Citi заявляют, что в серверном сегменте подъём не будет продолжительным, поскольку удалённая работа достаточно быстро нормализуется.

реклама

Источник изображения: Seeking Alpha

реклама

Авторы прогноза теперь относят к инвестиционным фаворитам акции Marvell, поскольку развитие сетей 5G является более долгосрочным трендом, а в телекоммуникационной сфере эта компания на хорошем счету. Впрочем, это не означает, что у NVIDIA всё будет плохо, просто её акции могут расти в цене медленнее, чем у Marvell.