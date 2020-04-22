Первого июля 2010 года на страницах Reddit возникло профильное сообщество AMD, которое быстро набирало силу и новых участников. На этой неделе численность сообщества перевалила за 400 тысяч учётных записей, этот факт не смог остаться без внимания самой AMD.

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Источник изображения: Twitter, AMD Gaming

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В этом разделе Reddit активно обсуждаются новости, связанные с продукцией AMD и программным обеспечением, а также возможные аппаратные проблемы. Последние сто тысяч участников присоединились к этому сообществу в течение пяти с небольшим месяцев, предшествующих настоящему моменту.