Глава Nidec заявил, что глобализация бизнеса по-прежнему актуальна даже на фоне пандемии
Ресурсу Nikkei Asian Review удалось взять интервью у Шигенобу Нагамори (Shigenobu Nagamori) – генерального директора и основателя японской компании Nidec, которая сейчас является ведущим мировым производителем электродвигателей различной номенклатуры. Электромоторы этой марки, например, используются в жёстких дисках на магнитных пластинах и другой электронике. Предприятия Nidec разбросаны по более чем 40 странам, а сама компания за всю историю развития прошла через 66 сделок по слиянию и поглощению.
реклама
рекламаСловом, у Шигенобу Нагамори вполне оправданно сформировалось своё мнение по поводу происходящей сейчас трансформации бизнеса многих компаний. Борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 он назвал «третьей мировой войной с невидимым противником». Сделки по слиянию и поглощению не проводятся, поскольку самым ценным ресурсом сейчас являются свободные денежные средства.
Самое интересное, что глава Nidec считает глобализацию бизнеса одним из способов защитить его от проблем, вызванных коронавирусом. Концентрировать производство в одной стране слишком опасно. Японская компания извлекла определённые уроки из первых месяцев вынужденной самоизоляции. Количество источников поставок некоторых комплектующих она намеревается в ближайшие годы увеличить, чтобы защитить себя от перебоев с поставками из-за закрытия границ какой-то определённой страны.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила