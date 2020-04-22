Ресурсу Nikkei Asian Review удалось взять интервью у Шигенобу Нагамори (Shigenobu Nagamori) – генерального директора и основателя японской компании Nidec, которая сейчас является ведущим мировым производителем электродвигателей различной номенклатуры. Электромоторы этой марки, например, используются в жёстких дисках на магнитных пластинах и другой электронике. Предприятия Nidec разбросаны по более чем 40 странам, а сама компания за всю историю развития прошла через 66 сделок по слиянию и поглощению.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Словом, у Шигенобу Нагамори вполне оправданно сформировалось своё мнение по поводу происходящей сейчас трансформации бизнеса многих компаний. Борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 он назвал «третьей мировой войной с невидимым противником». Сделки по слиянию и поглощению не проводятся, поскольку самым ценным ресурсом сейчас являются свободные денежные средства.

Самое интересное, что глава Nidec считает глобализацию бизнеса одним из способов защитить его от проблем, вызванных коронавирусом. Концентрировать производство в одной стране слишком опасно. Японская компания извлекла определённые уроки из первых месяцев вынужденной самоизоляции. Количество источников поставок некоторых комплектующих она намеревается в ближайшие годы увеличить, чтобы защитить себя от перебоев с поставками из-за закрытия границ какой-то определённой страны.