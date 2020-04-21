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Смартфоны Blackview по акции доступны со скидкой до 110 долларов

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Компания Blackview известна не в последнюю очередь благодаря своим защищённым смартфонам, которым не страшны ни вода, ни пыль, ни грязь, и даже экстремально низких/высоких температур они не боятся. Такие аппараты производитель выпускает в рамках серии BV. Есть в ассортименте бренда и другие линейки, представители которых предлагают не такой прочный корпус, зато точно порадуют кошелёк. Более того, до 26 апреля 2020 года в официальном магазине Blackview проходит акция со скидками на смартфоны.



Одним из самых ярких предложений по скидке является Blackview BV9800 Pro. Из названия уже понятно, что это защищённый смартфон. Он заключён в корпус с защитой по стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69K.

Купить Blackview BV9800 Pro со скидкой


Главная фишка BV9800 Pro – наличие термальной камеры, которую можно применить и для развлечений, и для полезных дел. Для любителей мобильной фотографии в смартфоне предусмотрена стандартная камера на базе 48-мегапиксельной матрицы от Sony.



Сердцем Blackview BV9800 Pro является мобильный процессор Helio P70 от MediaTek. Чипсет работает в связке с 6 ГБ ОЗУ. Встроенное хранилище характеризуется вместимостью 128 ГБ. Ёмкость комплектной батареи в смартфоне составляет 6580 мАч, чего будет достаточно для полного рабочего дня. Устройство в рамках акции предлагается по цене 420 долларов с учётом скидки 16%.

Вторая модель называется Blackview BV9100. Она заключена в корпус, защищённый по тем же трём стандартам, что и предыдущий аппарат. Главная особенность устройства – аккумулятор на 13 000 мАч. Производитель заявляет о двух месяцах работы в режиме ожидания. Поддержка 30-ваттной проводной зарядки позволяет пополнить заряд батареи с нуля до 100% за 150 минут.

Купить Blackview BV9100 со скидкой




В Blackview BV9100 установлен дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом. Двухмодульная основная камера включает в себя 16-мегапиксельный датчик изображения от Sony,

Blackview BV9100 тоже построен на чипе от MediaTek, но на более скромном. Основу аппаратной платформы составляет однокристальная система Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение данных в объёме 64 ГБ. В официальном магазине данная модификация с учётом скидки в размере 26% стоит 200 долларов.

Одно из самых скромных предложений – бюджетный смартфон Blackview A80 Pro. Это относительно производительный девайс, учитывая цену, с современным дизайном. Спереди установлен дисплей диагональю 6,49 дюйма, разрешение которого соответствует формату HD+.

Купить Blackview A80 Pro со скидкой




На тыльной стороне обосновались четыре оптических модуля и сканер отпечатков пальцев. Для снятия блокировки также предусмотрена поддержка технологии распознавания лиц, построенная на базе фронталки. Blackview A80 Pro – один из самых дешёвых на рынке смартфонов с Quad-камерой. Её венцом является 13-мегапиксельный сенсор от Sony.

Умный телефон оборудован процессором Helio P25 и аккумулятором на 4680 мАч. Стоимость модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти составляет 100 долларов с учётом 38-процентной скидки.

Ещё раз напомним, что акция продлится до 26 апреля. Со всеми предложениями можно ознакомиться на странице распродажи, перейдя по этой ссылке.
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