Компания Blackview известна не в последнюю очередь благодаря своим защищённым смартфонам, которым не страшны ни вода, ни пыль, ни грязь, и даже экстремально низких/высоких температур они не боятся. Такие аппараты производитель выпускает в рамках серии BV. Есть в ассортименте бренда и другие линейки, представители которых предлагают не такой прочный корпус, зато точно порадуют кошелёк. Более того,в официальном магазине BlackviewОдним из самых ярких предложений по скидке является Blackview BV9800 Pro. Из названия уже понятно, что это защищённый смартфон. Он заключён в корпус с защитой по стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69K.Главная фишка BV9800 Pro – наличие термальной камеры, которую можно применить и для развлечений, и для полезных дел. Для любителей мобильной фотографии в смартфоне предусмотрена стандартная камера на базе 48-мегапиксельной матрицы от Sony.Сердцем Blackview BV9800 Pro является мобильный процессор Helio P70 от MediaTek. Чипсет работает в связке с 6 ГБ ОЗУ. Встроенное хранилище характеризуется вместимостью 128 ГБ. Ёмкость комплектной батареи в смартфоне составляет 6580 мАч, чего будет достаточно для полного рабочего дня. Устройство в рамках акции предлагается по цене 420 долларов с учётом скидки 16%.Вторая модель называется Blackview BV9100. Она заключена в корпус, защищённый по тем же трём стандартам, что и предыдущий аппарат. Главная особенность устройства – аккумулятор на 13 000 мАч. Производитель заявляет о двух месяцах работы в режиме ожидания. Поддержка 30-ваттной проводной зарядки позволяет пополнить заряд батареи с нуля до 100% за 150 минут.В Blackview BV9100 установлен дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом. Двухмодульная основная камера включает в себя 16-мегапиксельный датчик изображения от Sony,Blackview BV9100 тоже построен на чипе от MediaTek, но на более скромном. Основу аппаратной платформы составляет однокристальная система Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение данных в объёме 64 ГБ. В официальном магазине данная модификация с учётом скидки в размере 26% стоит 200 долларов.Одно из самых скромных предложений – бюджетный смартфон Blackview A80 Pro. Это относительно производительный девайс, учитывая цену, с современным дизайном. Спереди установлен дисплей диагональю 6,49 дюйма, разрешение которого соответствует формату HD+.На тыльной стороне обосновались четыре оптических модуля и сканер отпечатков пальцев. Для снятия блокировки также предусмотрена поддержка технологии распознавания лиц, построенная на базе фронталки. Blackview A80 Pro – один из самых дешёвых на рынке смартфонов с Quad-камерой. Её венцом является 13-мегапиксельный сенсор от Sony.Умный телефон оборудован процессором Helio P25 и аккумулятором на 4680 мАч. Стоимость модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти составляет 100 долларов с учётом 38-процентной скидки.Ещё раз напомним, что акция продлится до 26 апреля.