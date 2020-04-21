Квартальный отчёт Huawei содержал минимум информации – общественности были предложены только те финансовые показатели, которые могли отобразить способность китайского гиганта противостоять американским санкциям и коронавирусу. Выручка Huawei в первом квартале увеличилась на 1,4% в годовом сравнении до $25,8 млрд в пересчёте по действующему курсу. Интересно, что год назад подобный прирост измерялся 39%.

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Источник изображения: Getty Images

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Вторым открытым показателем, предъявленным публике, стала норма чистой прибыли, которая за год сократилась с 8 до 7,3 процентных пункта. Само значение чистой прибыли не упоминалось, за кадром осталось и количество проданных в первом квартале смартфонов. Очевидно, в этой сфере результаты получились не очень красивыми, чтобы торопиться их оглашать.

В комментариях к квартальному отчёту представители Huawei выразили уверенность, что компания сможет с честью противостоять вызовам типа американских политических санкций и пандемии коронавируса. Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования готов к сотрудничеству с компаниями во всём мире, не исключая и американские. Недавние акции по снабжению европейских стран медицинскими масками руководство Huawei призывает воспринимать, как проявление социальной ответственности бизнеса, а не попытку расположить к себе местные власти в условиях противостояния с США.