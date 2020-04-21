Для экономики современного Вьетнама корейский концерн Samsung – это отец-кормилец, поскольку на долю Samsung Electronics приходится 28% валового внутреннего продукта страны. Здесь корейская компания выпускает свыше половины мирового объёма смартфонов. Соответственно, не смогли местные власти отказать в любезности руководству Samsung Electronics, когда после запрета на посещение иностранцами Вьетнама оно попросило пропустить в страну пару сотен своих инженеров, как уточняет издание Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Business Korea

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Когда нельзя, но ты Samsung, то можно – примерно так формулируется нынешний принцип вьетнамской миграционной политики. Специалисты потребовались на вьетнамском предприятии Samsung по производству OLED-дисплеев, которое сейчас наращивает объёмы выпуска продукции, и не может обойтись без квалифицированной рабочей силы из Южной Кореи. Такая избирательность едва не стоила Вьетнаму печальной статистики – на одном из предприятий Samsung в этой стране с тех пор был выявлен случай заражения COVID-19, на карантин отправилось ещё сорок человек.