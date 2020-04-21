TSMC на своей квартальной конференции заявила, что не собирается сокращать капитальные затраты в этом году даже с учётом влияния коронавируса, поскольку это долгосрочные инвестиции, влияющие на способность компании своевременно и в нужном объёме освоить выпуск полупроводниковых изделий по прогрессивным литографическим технологиям. Агентство IC Insights подтверждает, что тенденция справедлива и для некоторых других компаний сектора, за исключением производителей памяти.

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Источник изображения: IC Insights

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Если в сегменте контрактного производства, который представляет TSMC, в этом году капитальные затраты вырастут на 8%, то три ведущих производителя памяти могут сократить их на 15%. Хотя последние и формируют около 40% затрат в отрасли, перевес остальных игроков не настолько убедителен, чтобы избежать сокращения затрат по отрасли в целом. Эксперты ожидают, что уже второй год подряд капитальные затраты в сфере полупроводникового производства будут сокращаться – в конкретном случае, на 3% от уровня предыдущего года.