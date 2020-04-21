Неделя осталась до публикации квартального отчёта AMD, что подтолкнуло издание Fortune опубликовать интервью с генеральным директором компании Лизой Су (Lisa Su). В нём она, помимо прочего, рассказала об успехах адаптации операционной деятельности в условиях пандемии коронавируса.

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Источник изображения: Fortune

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Во-первых, основная часть десятитысячного коллектива AMD перешла на удалённую работу, включая разработчиков программных и аппаратных решений. С другой стороны, свою деятельность AMD осуществляет во многих странах, поэтому важно было перестроить работу с целью обеспечения непрерывности бизнес-процессов, но с этой задачей компания справилась, как считает Лиза Су.

Во-вторых, глава AMD назвала игровые консоли Sony и Microsoft нового поколения одними из самых ожидаемых новинок 2020 года в потребительском сегменте, а угрозу со стороны облачных игровых платформ она пока считает призрачной. Потенциал у таких платформ, по её словам, несомненно есть, но раскрыт он будет только через несколько лет.

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Наконец, Лиза Су пояснила, что применяемые в сегменте суперкомпьютеров технологии лет через пять-десять доберутся до потребительских устройств. Если, например, на способность работы в текстовом редакторе производительность центрального процессора уже давно слабо влияет, то технологии преобразования речи в текст требуют не только дальнейшего совершенствования, но и заметных аппаратных ресурсов. Они-то в будущем и перекочуют из «облачной» сферы в клиентские устройства.