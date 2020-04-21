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Чеки с компенсацией за покупку AMD FX начали поступать к американским клиентам компании

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В суде американской юрисдикции с 2015 года рассматривался групповой иск, который обвинял AMD в предоставлении информации о свойствах продукта, вводящей покупателей в заблуждение. Процессоры AMD FX поколения Bulldozer, по мнению истца, в рекламе описывались как восьмиядерные, а в действительности они были способны обрабатывать восемь потоков одновременно лишь в ограниченном количестве случаев.

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Источник изображения: Reddit

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Весьма плодотворная на различные новости про AMD ветка Reddit сейчас начала наполняться отзывами владельцев AMD FX из США, которые в своё время присоединились к этому иску через специальную петицию. Каждому из них компания AMD по решению суда выплатила по $30,4 за один купленный процессор поколения Bulldozer. Если покупатель мог подтвердить факт приобретения четырёх процессоров, ему полагалась выплата более $121, и такие прецеденты тоже замечены участниками обсуждения. Сама AMD по решению суда должна потратить на соответствующие компенсации более $12 млн. Первоначально ожидалось, что каждый из подписавшихся под иском должен был получить по $300 за процессор, но истцов оказалось слишком много, в результате чего сумма компенсации пропорционально уменьшилась.

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owzod
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