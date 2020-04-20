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OUKITEL C18 Pro поступил в продажу по цене 99 долларов

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Китайский производитель недорогих смартфонов OUKITEL представил ещё одну бюджетную модель. Новинка называется OUKITEL C18 Pro. Сегодня, 20 апреля, она поступила в продажу на AliExpress.



OUKITEL C18 Pro оборудован большим дисплеем с разрешением HD+. В круглом отверстии слева находится фронтальная камера, представленная одним сенсором. Основная камера смартфона включает сразу четыре оптических модуля. Они установлены сзади вместе со вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Ещё одной особенностью нового смартфона является ёмкий аккумулятор.



В рамках рекламной кампании камеру OUKITEL C18 Pro сравнивали с Xiaomi Mi CC9 Pro, который стоит в несколько раз дороже. Как оказалось, новинка OUKITEL может похвастаться лучшим макромодулем, чем оппонент.



В обоих смартфонах установлен сенсор на 5 Мп, который отвечает за макросъёмку. OUKITEL C18 Pro также получил 16-мегапиксельной основной модуль и 2-мегапиксельный вспомогательный. Разрешение датчика изображения, соединённого с широкоугольной оптикой, составляет 8 Мп. Угол обзора – 120 градусов. Модуль для макросъёмки может фокусироваться с расстояния до 2,5 см.

Дисплей имеет диагональ 6,55 дюйма. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. В смартфоне используется мобильный процессор Helio P25 с пиковой частотой 2,5 ГГц. Чипсет включает видеоускоритель AMR Mali-T880, который трудится на частоте 900 МГц. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной предусмотрено 64 ГБ. Больше информации о характеристиках можно найти на официальном сайте компании.



OUKITEL C18 Pro поставляется с операционной системой Android 9.0 Pie, но будет обновлён до Android 10. С 20 апреля стоимость смартфона на AliExpress составляет 99 долларов. Однако, в любой момент цена может подняться на 50 долларов.
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