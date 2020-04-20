Коронавирус аукнется TSMC в следующем году
Прошлую рабочую неделю увенчал квартальный отчёт TSMC, который был исполнен уверенности в стабильном количестве заказов на текущее полугодие, а некоторые опасения представители компании связали лишь со спросом на зрелые техпроцессы во втором полугодии, а также тенденцией снижения спроса на компоненты для бытовой электроники. Специалисты Susquehanna, тем не менее, призвали инвесторов не особо обольщаться, поскольку пагубное влияние порождённого коронавирусом экономического кризиса настигнет компанию к началу следующего года.
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рекламаАвторы прогноза считают, что по итогам текущего полугодия TSMC увеличит количество отгружаемых кремниевых пластин на 26% в годовом сравнении, во втором полугодии прирост будет практически незаметным, а вот в первой половине 2021 года объёмы поставок кремниевых пластин сократятся на 18%. По словам экспертов Susquehanna, до 60% выручки TSMC связано с потребительскими рынками, а их по итогам первых месяцев нового кризиса не ожидает ничего хорошего. Авторы аналитической записки сравнивают надвигающийся кризис с ситуацией 2009 года, а потому ориентируются на уже знакомую динамику снижения потребительских расходов.
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