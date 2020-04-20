Продажи ноутбуков растут, но производители в растерянности
Как поясняет DigiTimes, для производителей ноутбуков наблюдаемый сейчас рост спроса стал сюрпризом, поскольку обычно апрель в их календаре ассоциируется с затишьем потребительской активности. На фоне вспышки коронавируса спрос на ноутбуки резко вырос в марте, и теперь производители не снижают объёмы их выпуска.
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рекламаТакая ситуация особого оптимизма им не внушает, поскольку они испытывают проблемы с получением достаточного количества комплектующих, а формировать большие их запасы боятся из-за непредсказуемости ситуации со спросом в будущих периодах. С другой стороны, покупателям это внушает надежду на способность отрасли сохранить объёмы поставок ноутбуков хотя бы на уровне марта.
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