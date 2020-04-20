На рынке облачных сервисов в Китае Alibaba Group занимает 46,4%, ближайшие конкуренты в лице Tencent и Baidu довольствуются 18% и 8,8%, соответственно. Между тем, в глобальном масштабе Alibaba хоть и входит в четвёрку крупнейших игроков, уступает двум американским соперникам. Как отмечает Reuters со ссылкой на руководство Alibaba Cloud Intelligence, вспышка коронавируса доказала актуальность инвестиций в облачную инфраструктуру, поэтому в ближайшие три года на эти нужды будет выделено $28 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Средства будут направлены как на развитие программной инфраструктуры, так и на разработку специализированных процессоров. Кроме того, Alibaba будет закупать новые серверные системы, стремясь охватить не только китайскую, но и международную аудиторию. Пока удельные доходы облачного бизнеса Alibaba не так велики, но он растёт наиболее динамично. В будущем облачные сервисы могут стать для китайского гиганта одним из главных источников доходов.