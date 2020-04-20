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Маска, я тебя знаю: вьетнамские смартфоны смогут распознавать лица пользователей в масках

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Молодой, но достаточно амбициозный производитель смартфонов VinSmart, входящий в состав вьетнамского конгломерата Vingroup, нашёл решение проблемы, с которой столкнулись многие владельцы устройств с функцией идентификации владельца по лицу после повсеместного внедрения рекомендаций по ношению медицинских масок.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как сообщает Bloomberg, дочерняя исследовательская лаборатория VinAI Research усовершенствовала алгоритмы распознавания лица пользователя таким образом, что теперь для удачной идентификации наличие медицинской маски на лице не станет помехой. Дактилоскопические датчики при использовании перчаток не работают должны образом, и разблокирование смартфона по лицу облегчит взаимодействие с устройством в условиях пандемии. Обновление программного обеспечения будет распространяться среди владельцев смартфонов марки VinSmart бесплатно.

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Теги

смартфоны коронавирус vinsmart распознавание лиц
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