Маска, я тебя знаю: вьетнамские смартфоны смогут распознавать лица пользователей в масках
Молодой, но достаточно амбициозный производитель смартфонов VinSmart, входящий в состав вьетнамского конгломерата Vingroup, нашёл решение проблемы, с которой столкнулись многие владельцы устройств с функцией идентификации владельца по лицу после повсеместного внедрения рекомендаций по ношению медицинских масок.
реклама
рекламаКак сообщает Bloomberg, дочерняя исследовательская лаборатория VinAI Research усовершенствовала алгоритмы распознавания лица пользователя таким образом, что теперь для удачной идентификации наличие медицинской маски на лице не станет помехой. Дактилоскопические датчики при использовании перчаток не работают должны образом, и разблокирование смартфона по лицу облегчит взаимодействие с устройством в условиях пандемии. Обновление программного обеспечения будет распространяться среди владельцев смартфонов марки VinSmart бесплатно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила