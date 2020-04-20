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За управление технологией NVIDIA Optimus отвечает отдельная микросхема

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Портативные рабочие станции – довольно малочисленный класс компьютеров, но применяемые в них технические решения порой вызывают неподдельный интерес среди тех, кто никогда ничего подобного себе не купит. Ресурс VideoCardz на своей странице в Twitter рассказывает об устройстве одного подобного ноутбука стоимостью $10 000.

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Источник изображения: VideoCardz

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В состав портативной рабочей станции входит графический адаптер Quadro RTX 6000 на базе видеочипа TU102 семейства Turing, а по соседству располагаются 24 Гбайт памяти типа GDDR6.

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Источник изображения: VideoCardz

В роли центрального процессора выступает Intel Core i9-9980HK, его графическая подсистема чередует обязанности с дискретным графическим решением, за оптимизацию энергопотребления при таких переходах отвечает технология NVIDIA Optimus.

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Источник изображения: VideoCardz

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Первоисточник утверждает, что управление данной технологией на аппаратном уровне осуществляет специальная микросхема. Словом, мобильная графическая станция – это продукт не на любителя, а на редкого профессионала.

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