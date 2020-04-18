HWiNFO обеспечивает предварительную поддержку Intel Alder Lake
В списке грядущих изменений утилиты HWiNFO появилась предварительная поддержка Alder Lake PCH – чипсета, который будет сопутствовать будущим процессорам Alder Lake. Им приписывается использование 10-нм технологии производства и конструктивного исполнения LGA 1700. Самое главное, что они предложат более прогрессивную архитектуру Golden Cove.
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рекламаВыйти эти процессоры, по предварительным оценкам, смогут не ранее 2022 года. Интересно, что HWiNFO попутно готовится к выходу графических процессоров AMD Navi 21 и Navi 22, но это изменение было реализовано ещё в начале текущего месяца. По некоторым данным, Navi 22 может стать специально разработанным для Apple графическим процессором.
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