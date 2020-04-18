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Gigabyte учит пользователей устанавливать на плату процессоры Intel в исполнении LGA 1200

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На уходящей неделе картинка с описанием визуальных отличий процессоров в исполнении Intel LGA 1200 от предшественников долгое время курсировала по социальным сетям, но только недавно японские блогеры сочли нужным пояснить, что её автором является компания Gigabyte, которая таким образом готовит пользователей к выходу соответствующих материнских плат.

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Источник изображения: Gigabyte

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Новые процессоры в новых материнских платах нужно уметь правильно разместить, для чего и требуется соответствующая иллюстрация. Напомним, что установить процессоры в исполнении LGA 1200 в материнские платы с разъёмом LGA 1151 не получится – этому просто помешает иное расположение вырезов на печатной плате процессора и ответных выступов на корпусе процессорного разъёма.

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Теги

intel материнские платы gigabyte lga 1151 lga 1200
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Gigabyte учит пользователей устанавливать на плату процессоры Intel в исполнении LGA 1200
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Это всё понятно, интересно сколько FPS добавляет райзер, модиннг и майнинг? Пожалуйста, дайте ответ для каждого варианта отдельно! ... а если взять 15 райзеров от 5 компаний?
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Gigabyte учит пользователей устанавливать на плату процессоры Intel в исполнении LGA 1200
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