На уходящей неделе картинка с описанием визуальных отличий процессоров в исполнении Intel LGA 1200 от предшественников долгое время курсировала по социальным сетям, но только недавно японские блогеры сочли нужным пояснить, что её автором является компания Gigabyte, которая таким образом готовит пользователей к выходу соответствующих материнских плат.

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Источник изображения: Gigabyte

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Новые процессоры в новых материнских платах нужно уметь правильно разместить, для чего и требуется соответствующая иллюстрация. Напомним, что установить процессоры в исполнении LGA 1200 в материнские платы с разъёмом LGA 1151 не получится – этому просто помешает иное расположение вырезов на печатной плате процессора и ответных выступов на корпусе процессорного разъёма.