В последнее время много говорится о всплеске спроса на серверные компоненты и комплектующие для ноутбуков, но квартальный отчёт TSMC добавил красок в картину мира с точки зрения крупнейшего контрактного производителя полупроводниковых изделий. Во-первых, руководство компании считает, что растущим спросом пользуются не только высокопроизводительные процессоры.

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Источник изображения: Sony

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В сегменте ПК, как ни странно, TSMC видит просто стабильный спрос, который остаётся на уровне предыдущих периодов. А вот компоненты для планшетов и игровых консолей стали пользоваться повышенным спросом после вспышки коронавируса. В части планшетов всё предсказуемо – они нередко используются учащимися при дистанционном образовании. С игровыми консолями всё тоже относительно просто: самоизолируемые граждане тянутся к данному виду развлечений. Кроме того, Sony и Microsoft готовятся к осеннему дебюту новых игровых консолей, и TSMC уже могла начать обслуживать их новые заказы.