Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TSMC: в условиях пандемии вырос спрос на планшеты и игровые консоли

+
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке

В последнее время много говорится о всплеске спроса на серверные компоненты и комплектующие для ноутбуков, но квартальный отчёт TSMC добавил красок в картину мира с точки зрения крупнейшего контрактного производителя полупроводниковых изделий. Во-первых, руководство компании считает, что растущим спросом пользуются не только высокопроизводительные процессоры.

реклама

Источник изображения: Sony

реклама

В сегменте ПК, как ни странно, TSMC видит просто стабильный спрос, который остаётся на уровне предыдущих периодов. А вот компоненты для планшетов и игровых консолей стали пользоваться повышенным спросом после вспышки коронавируса. В части планшетов всё предсказуемо – они нередко используются учащимися при дистанционном образовании. С игровыми консолями всё тоже относительно просто: самоизолируемые граждане тянутся к данному виду развлечений. Кроме того, Sony и Microsoft готовятся к осеннему дебюту новых игровых консолей, и TSMC уже могла начать обслуживать их новые заказы.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft sony tsmc коронавирус игровые консоли самоизоляция
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В китайской SMIC компания TSMC не признаёт конкурента
+
TSMC: в условиях пандемии вырос спрос на планшеты и игровые консоли
+
TSMC считает, что пандемии случаются раз в сто лет, и в будущем всё наладится
4
В этом году TSMC будет получать от реализации 5-нм продукции до 10% выручки
+
TSMC и не думает задерживаться с внедрением 3-нм технологии
+
TSMC: спрос на высокопроизводительные компоненты не пострадает из-за коронавируса
+
NVIDIA завершит сделку по покупке Mellanox в конце апреля
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 47
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
183
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
30
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
9
Не бойтесь райзеров - то, что они якобы съедают ваши FPS – это миф
25
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
ТОП-10 лучших Smart-колонок в 2020 году. Часть 1
10

Сейчас обсуждают

Holy-Fox
12:20
Думаю, никто в здравом уме спорить не будет, что трассировка дает очень крутую картинку в умелых руках (посмотреть тот же Control). К тому же с трассировкой строить системы освещения для разрабов на м...
RTX теперь и для аудио — NVIDIA тестирует новую технологию для шумоподавления
Сергей Боровой
12:17
да оставьте вы их в покое... секта яблочников - глубоко больные люди, вот им и выставляют такой ценник, потому что всё равно купят )
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
coolflex
12:16
Прошёл metro exodus. Очень сильно понравилась карта в пустыне. Когда ехал сквозь упавшее дерево не поверил глазам. То как падал там свет было похоже на утреннюю пробежку. Правда всю дорогу фпс был 55-...
RTX теперь и для аудио — NVIDIA тестирует новую технологию для шумоподавления
Vivi Snow
12:15
Вспомнилось «Не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» (с) Наполеон III
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
Кирилл Кузьмин
12:11
Учитывая что 9400f уже задыхается в играх? А 3600 стоит столько же.
AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K - выбираем лидера среднеценового сегмента вместе с hardwaretimes
Сережка Петров
12:11
у тебя программа биологическая, а на счет системы 9 женщин быстрее и легче накормят ,напоят,оденут и тд 1 го ребенка-не задумывался?
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
Holy-Fox
12:11
По моему тут все довольно очевидно, если есть желание разогнать после покупки, то однозначно 9600К, если просто купить и "забыть" то 3600.
AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K - выбираем лидера среднеценового сегмента вместе с hardwaretimes
Ahmed Ragutyan
12:10
Ну ZEN 2 уже можно и киберкотлетам совать.
Intel доминирует на процессорном рынке Китая с огромным отрывом от AMD
stockclock
12:10
100% будут поддерживать, выпилят старые модели и впихнут поддержку новых. Между первым и вторым поколением нет практически никаких отличий, поводов для отсутствия поддержки просто не существует. Если ...
AMD может отказаться от поддержки материнских плат на чипсетах А320 и B350 для процессоров Ryzen 4000-й серии
Yolanda Tarska
12:09
Сейчас брать только DDR4.
Игровые модели Intel Xeon с частотами до 4ГГц подешевели на Aliexpress - цены от 3000 до 9000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем