К утру на страницах ресурса Seeking Alpha появилась подробная стенограмма квартальной отчётной конференции TSMC, её мы сочли нужным изучить досконально, поскольку на прогнозы и комментарии представителей компании многие отраслевые аналитики будут ориентироваться для оценки текущей ситуации на рынке.

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Напомним, что во втором квартале текущего года TSMC ожидает сохранения выручки на существующем уровне. Представители компании признают, что некоторые клиенты стараются сформировать запасы продукции с таким расчётом, чтобы не очень зависеть от возможных проблем с поставками в будущих периодах. Во втором полугодии клиентам придётся «переварить» эти запасы, если возникнут некоторые излишки.

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Источник изображения: AMD

Снижение спроса в сегменте автомобильной и потребительской электроники, а также смартфонов, по словам руководства TSMC, будет соседствовать в этом году со стабильно высоким спросом на компоненты для высокопроизводительных вычислений. Поясним, к этому сегменту относятся центральные и графические процессоры, как для серверного, так и для клиентского рынка. Интересно, что и в сегменте смартфонов, по мнению руководителей TSMC, всё не так плохо. Да, он ужмётся по итогам года на величину до 9%, но в последующие годы сегмент смартфонов будет неизбежно расти – в настоящее время компания до 49% выручки получает именно на этом направлении.

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Доля 5G-смартфонов в общей массе по итогам текущего года не изменится относительно январского прогноза – она приблизится к 15%. Дело в том, что совокупный объём рынка смартфонов должен сократиться, а доля 5G-аппаратов останется прежней, хотя и уменьшится в абсолютном выражении. Смартфоны нового поколения, по мнению TSMC, будут распространяться по рынку быстрее своих предшественников с поддержкой 4G.

Спрос на передовые техпроцессы TSMC во втором полугодии вряд ли уменьшится, но в этом отношении руководство компании пока предпочитает не зарекаться. Говоря о первом квартале, оно подчёркивает, что почти никто из клиентов не сократил объёмы заказов, хотя здесь необходимо учитывать некоторую инертность рынка.