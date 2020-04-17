Китайские антимонопольные органы могли бы разрешить NVIDIA купить Mellanox Technologies ещё в конце прошлого года, как это сделали их европейские и мексиканские коллеги, но в действительности они дважды продлевали сроки согласования сделки, а также пытались навязать дополнительные условия применительно к китайскому рынку. На этой неделе NVIDIA сообщила, что получила «добро» китайских властей на покупку Mellanox Technologies, что позволяет ей покончить со всеми оставшимися формальностями к 27 апреля 2020 года.

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Источник изображения: Mellanox Technologies

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Отчитаться за первый фискальный квартал Mellanox ещё успеет в качестве независимой компании, затем её ожидает интеграция в бизнес NVIDIA, имеющий отношение к серверным компонентам. Израильская компания является одним из ведущих разработчиков скоростных сетевых интерфейсов, которые нужны NVIDIA для реализации собственных амбиций в сегменте суперкомпьютеров и центров обработки данных. По условиям сделки, NVIDIA заплатит за активы Mellanox около $6,9 млрд.