Вчерашний квартальный отчёт TSMC показал, что производители полупроводниковых компонентов в этом полугодии будут формировать складские запасы, которые позволят им удовлетворить краткосрочный спрос на серверные системы и ноутбуки, вызванный распространением практики самоизоляции. Со страниц сайта DigiTimes распространяется информация, согласно которой в мае объёмы поставок ноутбуков вернутся к мартовскому уровню после 20-процентного подъёма в апреле.

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Источник изображения: CNet

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В качестве источника информации упоминаются некие разработчики процессоров, поэтому в точности прогноза можно не сомневаться. Во втором квартале производители ещё будут работать на удовлетворение остаточного спроса на ноутбуки, но сложно представить, чтобы в условиях глобального экономического кризиса затраты на приобретение ноутбуков во втором полугодии сохранились бы на прежнем уровне.