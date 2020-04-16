В первом квартале этого года выручка TSMC оказалась выше ожидаемой, во втором квартале она должна сохраниться на стабильном уровне, но это не значит, что руководство компании не испытывает опасений по поводу ухудшения ситуации во втором полугодии, как поясняет Nikkei Asian Review со ссылки на комментарии представителей TSMC на квартальном отчётном мероприятии.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Если в январе руководство TSMC считало, что рынок полупроводников (без учёта памяти) по итогам года вырастет на 8%, а собственная выручка компании увеличится на 17%, то теперь в оптимистичный прогноз закладывается сценарий, при котором распространение коронавируса удастся остановить в июне. В данном случае выручка TSMC по итогам года либо слегка сократится, либо останется на уровне прошлого года.

Что характерно, уменьшать капитальные затраты в этом году TSMC не собирается, поскольку они помогут уверенно двигаться вперёд после завершения пандемии. Напомним, в планах компании значатся расходы в размере $15-16 млрд на освоение новых технологий и расширение производства. Представители Bernstein Research пояснили, что устойчивое положение TSMC в текущем полугодии обусловлено стремлением многих клиентов компании сформировать запас компонентов на будущее. Поскольку экономическая ситуация продолжит ухудшение, во втором полугодии на первый план выйдут другие соображения, и TSMC в этом случае не сможет избежать потерь.