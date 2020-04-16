Компания TSMC опубликовала свой прогноз на первый квартал ещё в конце января, и с тех пор не прибегла к его коррекции на фоне вспышки коронавируса. Как показал опубликованный сегодня официальный отчёт, такая уверенность в высоком спросе на свои услуги имела право на жизнь. Выручка TSMC в первом квартале выросла до $10,31 млрд, что на 45,2% больше итогов первого квартала предыдущего года. В последовательном сравнении, впрочем, выручка сократилась на 0,8%, но и в этом случае компании удалось избежать сезонного падения спроса.

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Источник изображения: TSMC

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Как ни странно, поддержку TSMC оказал рост спроса не только на компоненты для высокопроизводительных вычислений (центральные процессоры и видеочипы), но и на компоненты для смартфонов с поддержкой сетей 5G. По всей видимости, на этапе планирования заказов клиенты компании ещё не могли предвидеть влияния пандемии на рынок смартфонов. К слову, вся выручка TSMC от реализации компонентов для смартфонов сократилась последовательно на 9%, хотя её доля в совокупном объёме денежных поступлений всё равно стабильно высока (49%).

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Источник изображения: TSMC

Дальнейшей экспансии 7-нм технологии в стоимостном выражении тоже не произошло – её доля в выручке осталась на уровне 35%, как и в прошлом квартале. На текущий квартал TSMC не боится давать смелый прогноз. Выручка должна остаться на том же уровне, поскольку развёртывание сетей 5G и спрос на производительные процессоры будут компенсировать падение спроса на смартфоны.