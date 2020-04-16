AMD направит на благотворительность партию процессоров и ускорителей вычислений
Компания AMD медлила с объявлением даты публикации квартальной отчётности, но сегодня пояснила, что финансовая статистика за прошлый квартал будет обнародована 28 апреля. Синхронно с этим глава компании Лиза Су (Lisa Su) поделилась с общественностью информацией об участии компании в борьбе с пандемией коронавируса.
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рекламаВо-первых, основная часть сотрудников AMD переведена на надомную работу. Всем выплачивается зарплата в прежнем объёме, даже если они не могут выполнять все привычные для себя функции. Все сотрудники обеспечиваются медицинской страховкой, на предприятиях партнёров, связанных с производством компонентов, поддерживаются рекомендации по защите персонала от заражения. Выходящие на работу сотрудники подвергаются контролю температуры, проводится тестирование на выявление случаев заражения COVID-19.
Во-вторых, AMD выделила более $1 млн различным международным благотворительным организациям и сообществам, поставила сотни тысяч медицинских масок сотрудникам профильных учреждений, ускорила отгрузку встраиваемых процессоров, которые требуются для производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
рекламаНаконец, AMD выделила первую партию своих центральных процессоров и ускорителей вычислений Radeon Instinct общей стоимостью около $15 млн на нужды организаций, которые занимаются изысканиями в области борьбы с коронавирусом. Партнёры приглашаются для обсуждения подобных потребностей, комплектующие для создания вычислительных систем будут выделяться и впредь.
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