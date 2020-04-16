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Российский оверклокер обновил модельный рекорд 3DMark Fire Strike Extreme для Radeon RX 580

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Давно не бравший в руки шашек российский энтузиаст с позывным 12 решил нарушить затянувшееся молчание новой записью в рейтинге 3DMark Fire Strike Extreme, которая расположилась на вершине модельной категории Radeon RX 580. Видеокарту Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC Edition Владимир разогнал до 1750/8860 МГц при помощи системы фазового перехода каскадного типа.

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Источник изображения: HWBot, 12

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Видеокарта была серьёзно подготовлена к эксперименту. Напряжение питания было повышено до 1.4 В, на обдув силовых элементов и микросхем памяти с обеих сторон печатной платы работали производительные вентиляторы. В материнской плате Asus ROG Maximus XI Gene расположился и центральный процессор Intel Core i9-9900K, который был разогнан до 6.0 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, 12

Активность сохранили все восемь ядер и шестнадцать потоков, процессор тоже охлаждался системой фазового перехода каскадного типа. Первое место в 3DMark Fire Strike Extreme для Radeon RX 580 было получено в итоге достижения 8790 баллов.

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amd экстремальный разгон polaris radeon rx 580
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