В разгар пандемии коронавируса основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) обратился к сотрудникам компании, как отмечает CRN со ссылкой на документ для внутреннего пользования. Генеральный директор поспешил заверить подчинённых, что NVIDIA не будет сокращать штат во время кризиса. Более того, фонд оплаты труда будет увеличен на десятки миллионов долларов, что сулит кому-то из 13 775 сотрудников компании более быстрое повышение зарплаты, чем «в мирное время».

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Источник изображения: CRN

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Президент NVIDIA назвал супергероями тех, кто сейчас вынужден оставаться на работе: курьеров, водителей, медиков, полицейских и уборщиков. Компания всеми силами старается приблизить момент создания вакцины от COVID-19, предоставляя свои вычислительные ресурсы в рамках благотворительных инициатив. Ну, а на коммерческой основе распространяются комплектующие для серверов и ноутбуков, дискретные видеокарты, интерес к которым в период самоизоляции возрос. По словам основателя NVIDIA, компьютерные игры стали самым быстрорастущим способом развлечения во время пандемии. О результатах квартала компания отчитается в мае, тогда станет понятно, выиграла она в сложившейся ситуации или проиграла. Коронавирусом успели переболеть трое сотрудников NVIDIA, один из работников потерял в борьбе с болезнью свою мать.