KIOXIA пополнила ассортимент SSD-накопителей сериями Exceria и Exceria Plus
Японский технологический гигант KIOXIA (ранее Toshiba Memory) представил семейство SSD-накопителей Exceria. Новинки ориентированы на применение в потребительских ноутбуках и в настольных персональных компьютерах.
Новое семейство представлено тремя сериями. В рамках линейки Exceria компания выпускает решения в 2,5” форм-факторе вместе с накопителями типоразмера M.2. В то же время Exceria Plus включает исключительно модели типоразмера M.2. В независимости от линейки задействуются микросхемы памяти BiCS FLASH TLC.
Твердотельные накопители типоразмера M.2 получили поддержку PCI Express Gen3 x4. SSD доступны с 250 ГБ, 500 ГБ и 1024 ГБ памяти. Скорость чтения составляет до 1700 МБ/сек, а записи – до 1600 МБ/сек.
В то же время накопители, исполненные в 2,5-дюймовом форм-факторе, получили интерфейс SATA. Объём SSD может составлять 240 ГБ, 480 ГБ или 960 ГБ. Пиковая скорость записи и чтения составляет 540 МБ/сек и 555 МБ/сек соответственно.
Твердотельные накопители линейки Exceria Plus отличаются повышенной вместимостью и увеличенной скоростью записи/чтения. Покупателям будут доступны три варианта: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Максимальная скорость чтения составляет 3400 МБ/сек, а записи – 3200 МБ/сек.
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