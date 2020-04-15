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Кривое зеркало: статистика продаж видеокарт MindFactory ближе к мировой

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Представители сайта 3DCenter взялись сравнить статистику продаж видеокарт и центральных процессоров немецкого интернет-магазина MindFactory с общедоступными данными по мировому рынку. Сравнение получилось интересным, поскольку в случае с центральными процессорами картина выходит зеркальной.

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Источник изображения: 3DCenter

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Это можно объяснить тем, что мировая статистика продаж центральных процессоров учитывает и OEM-сегмент, где в составе готовых компьютеров и ноутбуков продолжает доминировать продукция Intel. В случае с видеокартами искажения не так велики, поскольку в OEM-сегменте продаётся не так много дискретных видеокарт. В этом смысле на статистику MindFactory можно ориентироваться смелее, когда речь идёт о попытках определить расстановку сил в сегменте дискретной графики.

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Теги

amd intel nvidia видеокарты процессоры статистика mindfactory
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Rimm
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