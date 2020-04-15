Настойчивость – одна из черт характера, без которой оверклокеру сложно добиться успеха. Уже давно российский энтузиаст Remarc занимается разгоном процессоров AMD Ryzen с применением систем воздушного охлаждения марки Thermalright, теперь он вооружён охладителем Archon SB-E X2, если ориентироваться на иллюстрации. Процессор Ryzen 7 3800X нашему соотечественнику удалось разогнать до 4.9 ГГц с сохранением активности всех 8 ядер и 16 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Remarc

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Естественно, вычислительная нагрузка в этом режиме работы к процессору не прилагалась. Такая частота соответствует шестому месту в модельном зачёте, и это без применения водоблока, не говоря уже о системах фазового перехода или жидком азоте!

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Источник изображения: CPU-Z

Ближе всего к Олимпу россиянину удалось приблизиться в Cinebench R20, где он занял пятое место с результатом 5656 баллов при частоте процессора 4650 МГц. Тест Cinebench R15 пройден на частоте 4715 МГц, а Geekbench3 Multi Core - на частоте 4700 МГц.