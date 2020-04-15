На страницах китайского ресурса BiliBili появился необычный материал о близком знакомстве с устройством прототипа графического решения AMD Radeon Pro Vega 20, которое ориентировалось на нужды компании Apple. Сразу поясним, что в первоначальном виде такая видеокарта в серию отправиться была не должна, поэтому всю критику по поводу огромной печатной платы, трёх восьмиконтактных разъёмов питания и несуразной системы охлаждения лучше оставить за кадром.

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Источник изображения: BiliBili

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К слову, на печатной плате нашлось место и для программируемой матрицы Altera, что лишний раз говорит об ориентации прототипа на использование для отладочных целей.

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Источник изображения: BiliBili

Графический процессор AMD Vega 12 соседствовал с 4 Гбайт памяти типа HBM2 производства Samsung.

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Источник изображения: BiliBili

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Утилита GPU-Z не смогла определить полноценный режим работы интерфейса PCI Express x16 3.0, отображается только половина пропускной способности. На печатной плате также есть специальный разъём для установки съёмной микросхемы с BIOS, на неё можно переключиться с основной для отладочных работ. Для реализации в рознице этот прототип никогда не предназначался.