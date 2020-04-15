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Производители модулей памяти осторожничают по поводу второго квартала

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Первичный анализ экономического влияния вспышки коронавируса на полупроводниковую отрасль выявил резкий рост спроса на память для ноутбуков и серверных систем при снижении спроса на память для смартфонов. Micron даже заявил, что перебросит ресурсы с мобильного на серверное направление, чтобы сократить дефицит памяти.

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Сайт DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники сообщает, что производители модулей памяти менее категоричны в своих прогнозах, хотя и не отрицают всплеска спроса на свою продукцию в краткосрочной ретроспективе.

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Источник изображения: IndiaMART

Они не уверены, что во втором квартале спрос на память во стороны производителей ПК и серверов сохранится на прежнем уровне или будет расти. Многие эксперты сейчас стараются не сильно рассчитывать на рост рынка полупроводниковых изделий во втором полугодии, поскольку даже при завершении пандемии к середине года её экономические последствия неизбежно проявят себя во второй половине года.

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