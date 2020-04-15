Производители серверного оборудования настроились на сытый и активный год
В отношении продолжительности сохранения высокого спроса на ноутбуки у многих аналитиков есть справедливые сомнения, а вот серверный сегмент может на волне пандемии пережить более длительный рост спроса. Сайт DigiTimes сообщает, что контрактные производители серверного оборудования продолжают закупать необходимые комплектующие, ожидая сохранения стабильного спроса не только до третьего, но и до четвёртого квартала текущего года.
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рекламаНеобходимость в обновлении серверной инфраструктуры стала очевидной на фоне резкого роста спроса на сервисы для удалённой работы и дистанционного образования, а также увеличения нагрузки на телекоммуникационную экосистему. От этой тенденции должны выиграть не только производители центральных процессоров, но и поставщики микросхем памяти.
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