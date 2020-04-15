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Китайские регуляторы близки к одобрению сделки NVIDIA с Mellanox

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Во время трансляции, которая заменила собой церемонию открытия GTC 2020, финансовый директор NVIDIA напомнила, что компания ожидает завершения сделки по покупке Mellanox Technologies «в первой части 2020 года». Первый квартал уже миновал без конкретных новостей на эту тему, поэтому «первой частью года» в данном контексте имеет смысл считать первое полугодие.

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Ресурс Seeking Alpha со ссылкой на Dealreporter теперь сообщает, что китайские регулирующие органы подготовили всю необходимую документацию для формального одобрения сделки между двумя компаниями.

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Источник изображения: Mellanox Technologies

Первоначальное требование китайских властей заключалось в разделении исследовательских работ между NVIDIA и Mellanox на протяжении нескольких лет после объединения компаний. Похоже, теперь это требование снято или модифицировано. После того, как китайские чиновники подпишут необходимые документы, NVIDIA сможет завершить покупку активов Mellanox за сумму около $6,9 млрд. Намерения были оглашены в марте 2019 года, с тех пор сделка проходила проверку антимонопольными органами тех стран, где бизнес обеих компаний формирует существенную выручку, Китай оставался последним в очереди инстанций.

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