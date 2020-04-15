Представленные вчера процессоры EPYC 7Fx2 компания AMD назвала самыми производительными в мире, и чтобы хоть как-то подсластить пилюлю сторонникам Intel, австрийский энтузиаст TAGG провёл серию экспериментов по ретроразгону процессора Intel Xeon L3014. Мало того, что он выпускался по 45-нм технологии, так и похвастать он мог наличием единственного ядра.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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В материнской плате Asus ROG Rampage Extreme на основе набора логики Intel X48 процессор удалось разогнать до 5291 МГц с использованием системы фазового перехода каскадного типа. Температура «на выходе» составила минус 95,4 градуса Цельсия. Этого хватило, чтобы показать в HWBot x265 4K результат, соответствующий 0,928 кадра в секунду и второму месту среди одноядерных процессоров.