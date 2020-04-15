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Спрос на 28-нм техпроцесс TSMC снижается

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Со дня на день будет опубликован квартальный отчёт TSMC, а пока ресурс DigiTimes оперирует данными, полученными от производителей литографического оборудования. По их словам, компания TSMC снизила степень загрузки производственных мощностей, на которых выпускаются 28-нм изделия, а также продукты с техпроцессом 45 нм и 40 нм.

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Источник изображения: TSMC

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Номенклатура соответствующих изделий преимущественно ориентируется на сегмент потребительской и автомобильной электроники. Спрос на эти компоненты в разгар пандемии заметно упал, что и отразилось на деятельности TSMC соответствующим образом. Уже в прошлом году компания получала от реализации 28-нм продукции не более 16% выручки, на 45/40-нм продукцию приходилось 10% выручки.

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Теги

аналитика литографическое производство полупроводники tsmc
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